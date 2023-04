Manifestations à Ngor : Une maison attribuée à Farba Ngom incendiée !

iGFM - (Dakar) Les manifestations à Ngor, contre l’érection d’une gendarmerie sur un parking de la cité, ont repris ce vendredi. En effet, des jeunes ont brûlé des pneus et croisé le fer avec les pandores. Et une maison attribuée à Farba Ngom a été complètement saccagée et incendiée. Les Pompiers se sont transportés sur les lieux pour éteindre le feu.



La maison du député Farba Ngom brûlée !

À Ngor des affrontements ont lieu entre Gendarmes et populations qui s'opposent à l'installation d'une brigade de Gendarmerie sur un site serait réservé pour un lycée d'après ces dernières. pic.twitter.com/HPCvBmYPS2

— D.Thioune Jr. Officiel (@D_ThiouneJr)





Almadies: La maison de Farba Ngom incendiée aujourd'hui pic.twitter.com/uErvm3rx6O

— Waangrin (@Waangrin)



Publié par Youssouf SANE editor