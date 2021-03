Manifestations au Sénégal : le geste d'Amath Ndiaye Diédhiou

dimanche 7 mars 2021

iGFM (Dakar) Grand artisan de la victoire du Real Majorque contre Carthagène, ce dimanche avec un but et un penalty provoqué (2-1), Amath Ndiaye Diedhiou a marqué les esprits avec sa célébration #FreeSenegal. En effet, l’international sénégalais Amath Ndiaye Diédhiou apporte ainsi son soutien au mouvement lancé par les internautes après l’arrestation du l’opposant Ousmane Sonko et la vague de manifestation actuellement en cours au Sénégal pour la libération du leader de Pastef.

Publié par Mamadou Salif editor