mercredi 15 mars 2023 • 274 lectures • 0 commentaires

Politique 11 mins Taille

iGFM - (Dakar) Lors du "Giga" meeting d’hier mardi, Ousmane Sonko avait appelé ses partisans à continuer à manifester partout sur le territoire national. Cependant, l’autorité préfectorale a interdit plusieurs manifestations.

La marche allant de la place de la nation au rond-point Bceao a été interdite par le préfet de Dakar, pour raison de chantiers et de préparatifs du 4 avril.



Ensuite, la marche qui devait mener les pastéfiens de l’Université Cheikh Anta Diop à Poste Médine aussi a été interdite pour risque de troubles à l’ordre public.



La demande des jeunes de Benno Bok Yakaar (Cojer) aussi a été rejetée. Ils n’ont pas respecté le délai de 3 jours francs pour le dépôt de la demande, renseigne la Rfm.



A Guédiawaye, la marche qui ira de PAI au siège de Pastef Pikine a été autorisée, même si l’itinéraire a été un peu modifiée.



La marche de Keur Massar, elle, a été interdite. Elle devait partir du terrain Mame Dior au terrain Yékini.



Le préfet de Fatick a, lui aussi, interdit les manifestations pour menace de trouble à l’ordre public et insuffisance des moyens pour encadrer la manifestation.



Par contre, à Thiès, à Ziguinchor et à Mbacké, les marches ont été autorisées. Elles se feront de 16heures à 19 heures.