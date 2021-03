mercredi 10 mars 2021 • 138 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) En retrait de la Scène politique depuis plusieurs mois, l’ancien premier ministre Mouhamed Boune Abdalah Dione a refait surface. Dans une interview exclusive accordée à la Rfm, il a jugé regrettable les violences qui ont émaillés les manifestations enregistrées dernièrement dans notre pays. Mais selon lui, l’origine de ces heurts s’explique par la crise sanitaire et économique qui a frappé plusieurs pays du monde et non l’affaire Sonko.

«Le monde traverse une crise sanitaire et économique sans précédent. Des pays comme les Pays-Bas, la France sont frappés par une violence étonnante. Et c’était inimaginable auparavant. Et l’explication qu’il faut donner à ces événements reste la crise sanitaire et économique. Ces jeunes qui avaient investi les rues portaient des revendications sociales et non politiques. Dans son discours, le chef de l’Etat a affirmé qu’il comprend cette souffrance de la jeune à qui il prête une attention particulière et promet d'apporter des solutions concretes trés rapidement», a-t-il plaidé sur les ondes de la RFM.