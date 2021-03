dimanche 7 mars 2021 • 984 lectures • 2 commentaires

IGFM - Pour la sécurité des élèves, étudiants et enseignants, le gouvernement a décidé de la suspension des cours jusqu'au lundi 15 mars prochain.

Dans le souci de protéger les élèves, les enseignants et l’administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignement-apprentissages la semaine dernière, le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla et le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion Dame Diop portent à l’attention de l’ensemble des acteurs du système éducatif que les cours dans les écoles et établissements publics comme privés, d’enseignement général, technique et professionnel, ainsi que dans les différents cycles : préscolaire, élémentaire et moyen-secondaire sont suspendus du Lundi 8 Mars au Samedi 13 Mars 2021 sur l’étendue du territoire national.

Les cours reprendront le Lundi 15 Mars 2021 à 8 heures.

Les ministères de l’Education nationale et de la formation professionnelle recommandent fortement aux parents d’élèves de garder un œil vigilant sur leurs enfants afin de les préserver des risques de dérives d’éventuelles manifestations. Enfin il est demandé à tous les élèves du Sénégal de mettre à profit cette période pour apprendre et réviser à la maison.



Fait à Dakar, le 7 mars 2021

Pour le ministère de l’Education nationale

et

Pour le ministère de l’emploi, de la formation

professionnelle , de l’apprentissage et de l’insertion

Mohamed Moustapha Diagne

Directeur de la formation et de la communication

Porte-parole du ministère de l’Education nationale