jeudi 4 mars 2021

IGFM - L'Etat du Sénégal ne compte pas reculer. Dans un communiqué, il condamne les manifestations et assure que les instigateurs, auteurs et complices de ces actes seront recherchés et poursuivis conformément à la loi.

Les manifestations notées les mercredi 03 et jeudi 04 mars 2021, en violation flagrante de l’état de catastrophe sanitaire proclamé le 20 février 2021, ont donné lieu à des actes regrettables de vandalisme et de violence, ayant malheureusement conduit à une mort d’homme en la personne de Cheikh Ibrahima Coly, déplore le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, Oumar Guèye.

Le Gouvernement dit présenter ses condoléances et exprime sa compassion à la famille de la victime. Une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances du décès, informe le gouvernement.

Le Gouvernement condamne fermement les actes de violence, les pillages et destructions de biens publics et privés et exprime sa solidarité aux personnes physiques et morales impactées par ces actes, dont les instigateurs, auteurs et complices seront recherchés et poursuivis conformément à la loi.

Le Gouvernement assure qu'il continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de l’ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur.