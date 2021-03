samedi 6 mars 2021 • 917 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Sur Twitter, Hapsatou Sy a eu sa dose de lynchage. Après ses posts sur le réseau social américain, la présentatrice a été critiquée.

Tout est parti d’un post dénonçant les fauteurs de troubles. “Sénégal, pays de la Téranga, aux valeurs essentielles de solidarité, de partage et paix ne laisse pas les semeurs de troubles prendre le dessus sur la puissance et ta noblesse. C’est l’avenir de nos enfants qui est en jeu. Le retour à la raison est indispensable et urgent”, publie-t-elle avant de désactiver son compte.

Furieux, certains internautes n’ont pas apprécié ce post, y compris le commentaire de Hapsatou Sy. “Les médias doivent restés libres mais, je crois que Macky Sall n’a rien d’un dictateur. En revanche, ceux qui tentent de déstabiliser la démocratie oui…”, ajoute-t-elle, avant de répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux.