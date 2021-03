mardi 9 mars 2021 • 25 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Sénégal vient de traverser une période sombre de son histoire politique, en effet depuis l’arrestation du député Ousmane SONKO du 03 mars 2021 on assiste à des scènes de guérillas urbaines, des supermarchés et stations services brulés, des services de l’Etat mis à sac, des médias saccagés….

Des images regrettables qui n’honorent pas le Sénégal du 23 juin, le Sénégal des valeurs, de la paix, de la solidarité, de la tolérance, de la téranga et de la maturité démocratique. Le Parti Convention des Démocrates du Sénégal félicite le Président de la République pour la gestion exemplaire (de calme et de retenue) de cette crise mais aussi son discours d’apaisement de haute facture digne d’un patriarche ainsi que les mesures annoncés pour la prise en charge des préoccupations des jeunes et la préservation des emplois.

Le PCDS réaffirme sa solidarité auprès du président et de son gouvernement ainsi que son ancrage au sein de la coalition BENNO BOKK YAKAR. Tout en s’inclinant devant la mémoire des disparus, le Parti Convention des Démocrates du Sénégal rend un hommage mérité aux forces de l’ordre qui se sont mobilisées sur tous les fronts et exposent quotidiennement leur vie pour protéger celles des autres.

A ce titre, elles méritent le respect et la profonde gratitude de tous les sénégalais. « Nos valeurs sont le terreau de notre politique et le moteur de notre action quotidienne »