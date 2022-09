dimanche 18 septembre 2022 • 774 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le problème de l'attaque au Bayern Munich, Harry Kane montre l'exemple en Angleterre, et le Barça qui veut chiper un joueur de Chelsea au prochain mercato. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Sadio Mané contesté par les journalistes allemands



Le Bayern Munich a concédé sa première défaite de la saison 1-0 sur la pelouse d’Augsbourg. Ce match a mis en avant les gros problèmes du club bavarois cette saison, et ça concerne les hommes de devant. Pour le quotidien Bild, ils sont inefficaces devant le but, les munichois manquent de réalisme, mais surtout ils leur manquent un numéro 9. Un homme est pointé du doigt par les journalistes allemands : Sadio Mané. Le Sénégalais n’a pas trouvé le chemin des filets sur ces 5 dernières rencontres. Le coach, Julian Naggelsmann, remettrait fortement en doute sa place en tant que titulaire. En interne, ça parle de le remplacer par un véritable attaquant de pointe comme Harry Kane et cela pourrait se faire dès cet hiver. Plusieurs sources internes du club ont rapporté que l’ex de Liverpool a du mal à s’intégrer et ça jouerait sur ses performances.



Harry Kane émeut la presse anglaise



Le capitaine des Three Lions a rendu un hommage personnel à la défunte reine Elizabeth II. «C'est vraiment remarquable de représenter le pays comme la reine l'a fait pendant tant d'années de sa vie, c'est une véritable inspiration pour moi.», a déclaré la star anglaise. D’ailleurs, le Daily Mail nous partage ce matin quelques clichés du buteur des Spurs avec sa famille. Ils se sont rendus au palais de Buckingham Palace pour y déposer des fleurs. La grande classe pour les tabloïds anglais qui saluent sa prise d’initiative pour «montrer l’exemple».



Un champion d'Europe au Barça



En supériorité numérique pendant quasiment tout le match contre Elche hier, le Barça a tranquillement assuré une nouvelle victoire 3-0. Ils sont invaincus en Liga et ils le doivent surtout grâce au nouveau leader du vestiaire : Robert Lewandowski. Le Polonais a marqué un doublé hier. Sport s’amuse à le comparer à un ouvre-boîte ce dimanche. Tout roule en Catalogne, mais ce n’est pas assez pour Xavi qui se projette toujours sur l’avenir. Il prépare déjà le prochain mercato et aurait ciblé un remplaçant de luxe. Sergio Busquets n’est pas éternel, il faut donc pister un bon meneur de jeu pour le futur et ce serait Jorginho d’après le Daily Mirror. L’Italien n’a toujours pas prolongé avec Chelsea, il pourrait quitter Stamford Bridge librement en juin prochain direction le Camp Nou.



Avec Footmercato