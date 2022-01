jeudi 27 janvier 2022 • 1095 lectures • 1 commentaires

Le Cnra a adressé une correspondance à Madame Mariame Ndiaye, Directrice générale de la 2stv pour lui demander de mettre un terme définitif aux manquements notés à l’émission «Confrontation» et à «présenter, notamment dans le prochain numéro de l’émission «Confrontation», ses excuses aux Sénégalais et particulièrement à la communauté Baye Fall.

En effet, note le Cnra, le 22 janvier 2022, au cours de l’émission «Confrontation» de la 2S TV, un des invités qui dit assumer être féticheur et qui définit le féticheur comme celui qui ne croit ni en Dieu, ni au prophète encore moins à ce qui est relatif à la religion, a porté une effigie bien visible de Mame Cheikh Ibra Fall sur qui il jure.

«Les pratiques et croyances du sieur, qui s’identifie comme un disciple de Mame Cheikh Ibra Fall et, qui sont en nette contradiction avec les enseignements du guide religieux ont justifié le dépôt d’une trentaine de plaintes et protestations auprès du Cnra», note l’instance dirigée par Babacar Diagne.

Après avoir visionné l’émission, le Cnra dit avoir constaté que «des manquements inacceptables à la réglementation ont été notés».

En effet, rappelle le Cnra, selon le Cahier des charges relatifs à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale : «Le Concessionnaire veille, en particulier à ne pas diffuser des propos ou contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, notamment ceux susceptibles d’entraîner ou de provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés» (article 12).

Aussi, «lorsqu’une émission est consacrée à une personne, notamment aux figures emblématiques des religions et/ou confréries ou comporte des références à ces dernières, elle ne doit contenir aucun passage de nature à discréditer, attaquer ou dénigrer, de manière explicite ou implicite, les autres religions, confréries ou personnes qui les incarnent ou qui s’identifient à elles» (article 14).