iGFM – (Dakar) Le maire de Saint-Louis prend la défense du délégué général de la Der qui affirmait, entre autres, que des gens auraient reçu 1,5 million de Fcfa pour l'humilier lors de l'assemblée générale des maires, en plus d'égratigner ceux qui, parmi ces derniers, voudraient capter des financements.

« A mon humble avis, les propos du délégué général de la Der ont été dénaturés à dessein. Ne vous laissez pas embarquer dans des débats inutiles. Nous avons appris à être ensemble dans la discipline et dans l’action », écrit Mansour Faye sur sa page Facebook en s'adressant aux « militants et militantes ».

« Resserrons les liens et travaillons pour le triomphe de la politique du Président Macky Sall. Par ailleurs, Pape Sarr abat un travail titanesque. Il est notre partenaire et il est à encourager, même s’il a encore des efforts à faire, par exemple ouvrir des antennes Der dans tous les départements du pays », a-t-il soutenu.