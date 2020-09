dimanche 27 septembre 2020 • 217 lectures • 0 commentaires

IGFM - C'est un Mansour Faye sur la défensive qui a répondu aux questions de Babacar Fall, dans l'émission "Grand Jury" sur la Rfm. Il soutient que su l'Ofnac le convoque, il ne répondr. Mais aussi qu'il n'a aucun compte à rendre aux responsables du Force Covid-19.

Visé par une plainte auprès de l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) pour sa gestion jugée nébuleuse de l'aide alimentaire d'urgence au bénéfice des couches vulnérables dans le contexte de Covid-19, Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale n'entend pas déférer à une convocation de l'organe de contrôle.



"Si l'Ofnac me convoque, je n'irai pas. L'Ofnac n'a pas vocation à convoquer un ministre. Ça ne fait pas partie de ses compétences. En tant que ministre, je ne répondrai pas", a déclaré sur Rfm le beau-frère du chef de l'Etat Macky Sall.



Il ajoute qu'il n’a pas de compte à rendre au Général François Ndiaye et à Force Covid-19.



«Tout ce qui ressort de nos obligations, on l'a fait. On doit seulement rendre compte à l'autorité qu’est le Président Macky Sall. Force Covid-19 n'est pas un cabinet d'audit. Tout ce qu'ils ont demandé, nous le leur avons fourni. Mais, nous n’avons pas de compte à leur rendre», dit-il.