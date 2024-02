lundi 19 février 2024 • 409 lectures • 0 commentaires

Politique 3 jours Taille

La coalition BBY de Saint-Louis a fait le rappel des troupes et se veut être d'attaque pour élire leur candidat Amadou Ba.

A l'occasion de son assemblée générale d'information, Mansour Faye qui a présidé la manifestation se veut clair " la coalition Benno Bokk Yakaar est prête pour mener le combat en vue de la victoire d’ Amadou Ba, le jour de la présidentielle", a-t-il déclaré d'emblée. Et de préciser que "quelle que soit la date retenue, nous sommes prêts".

PUBLICITÉ

Le rassemblement qui s'est tenu hier au siège de leur parti, sis au quartier Ndioloffène, les apéristes et leurs alliés de Benno Bokk Yakaar, ont réitéré leur ancrage auprès de l’actuel premier ministre du Sénégal qu’ils voient comme le meilleur successeur de leur mentor Macky Sall.

PUBLICITÉ

Seulement, Mansour Faye demande à ses camarades de mener un combat qui consiste à barrer la route aux vendeurs d'illusions qui sont maîtres dans l'art de manipuler. «Le combat doit être mené car il y a va de l’avenir de ce pays, qu’il y va de l’avenir des jeunes et des générations à venir ». Très en verve, M Faye qui a enfilé sa tunique de combattant, de tonner : "il n’est pas question qu’à la suite de manipulations et de mensonges, que le pays bascule entre des mains Inexpertes, qui ne comprennent pas du tout ce que c’est le sens de l’ État et qui vont créer, demain, des problèmes qui vont compromettre l’avenir de ce pays ".



El Hadji Tall