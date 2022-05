dimanche 1 mai 2022 • 2181 lectures • 1 commentaires

Maram Kaeré, président, le président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’Astronomie (Aspa) s’est exprimé ce dimanche, au terme de la séance d’observation du croissant lunaire. Ayant pu, difficilement observer l’astre ce dimanche, i

«Ça a été très difficile, comme annoncé. Mais on a pu observer ce croissant. Et plusieurs personnes ont pu confirmer l’observation de ce croissant. Je le disais au début, que ce serait l’une des séances d’observation les plus difficiles et ça confirme aussi ce qu’on pense sur l’impossibilité de voir le croissant hier.

Parce que si c’était visible hier, aujourd’hui on n’aurait aucun mal à le trouver, sachant que le croissant monte de 13 degrés chaque jour. Donc si hier c’était observable, aujourd’hui ça allait monter de 13 degrés et rester dans le ciel durant 1 heure 45 minutes voire 2 heures de temps. Donc on n’aurait pas eu de mal. Mais là ça a été très difficile. Le résultats final c’est qu’on a pu l’observer ici sur la corniche.

Un deuxième observateur à Palmarin a appelé pour confirmer l’avoir observé depuis son site d’observation là-bas. On a transmis les informations à la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Notre devoir c’est d’accompagner, mais la décision revient à la commission.»