Le président du Sénégal Macky Sall est convié à la marche contre l’Islamophobe. Invité de Rfm matin, Le président du Collectif, Imam IsmaÏla Diagne demande au président Sall de venir témoigner aux musulmans Sénégalais sa solidarité comme il a fait avec Chalie Hebdo.

‘’ On invite le président Macky Sall à ce rassemblement à Colobane, samedi. On attend qu’il vienne en personne et assuré à la population Sénégalaise qu’il n’est pas en phase avec la caricature du prophète et de montrer qu’il est un vrai musulman’’.

A la question de savoir si la présence de Macky Sall ne risque pas de mettre la France ainsi que son président à dos. L’Imam considère que c’est de l’imaginaire. Pur lui, un pays qui a accédé à la souveraineté internationale veut dire qu’il a son indépendance en plus la France n’est pas le seul pays au monde même s’il est un partenaire historique.