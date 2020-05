Marchés et grandes surfaces: Le préfet de Dakar fixe les nouvelles règles

iGFM – (Dakar) Les marchés étant des lieux de rassemblement favorisant la transmission communautaire du covid-19, les autorités administratives de Dakar ont décidé d’y corser les mesures de lutte contre l’épidémie. Après une rencontre avec les différents acteurs du secteur, le préfet de Dakar a pris plusieurs décisions.

Désormais, dans les marchés, les commerces de produits alimentaires ne seront ouverts que les lundi, mercredi et vendredi. Pour les autres commerces et activités non alimentaires, ils seront ouverts les mardi et jeudi seulement. Par ailleurs, les marchés seront fermés totalement les samedi et dimanche.

Pour les grandes surfaces, il sera procédé à la limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes.

Au cours des débats, les participants ont sollicités la présence de forces de l’ordre pour aider les agents municipaux afin de faire respecter des gestes barrières. Ils ont aussi sollicité l’accompagnement de l’Etat à l’image de ce qui a été annoncé pour les autres secteurs notamment le transport public.