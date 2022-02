mercredi 9 février 2022 • 373 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Sur une commande publique de plus de 1711 milliards de francs Cfa en 2021, près de la moitié a été dépensée par entente directe.

Ce sont 1711,7 milliards de francs Cfa qui ont été dépensés par l'arministration en 2021 au titre de la commande publique. Soit 662.4 milliards de francs Cfa au premier trimestre, 430 milliards de francs Cfa au second trimestre, 230.3 milliards de francs Cfa au troisième trimestre et 388.8 milliards de francs Cfa au quatrième trimestre.



Le niveau des ententes directes a été assez élevés, puisqu’elles ont chiffrées, globalement, à 728.3 milliards de francs Cfa. Soit 42% de la commande publique totale. Et une bonne partie de ce lot est constituée d’offres spontanées.