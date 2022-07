mardi 5 juillet 2022 • 858 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Les marchés passés par entente directe ont atteint un niveau jamais égalé durant le premier trimestre de l'année 2022. Leur niveau a largement dépassé celui des marchés passés par appel d'offres ouvert.

Le Fonds monétaire international (Fmi) avait pourtant appelé les autorité sénégalaises à «un recours plus limité aux passations de marchés publics sans appel d’offres.» Mais, les chiffres du premier trimestre de l’année 2022, montrent plutôt, une flambée de ces marchés passés sans concurrence.



En effet, au terme du mois de mars, la commande publique s’est chiffrée à 419 milliards de francs Cfa. Mais, plus de la moitié de cette dépense a été faite par entente directe, dont 85 milliards de francs Cfa sont des offres spontanées. Et ce qui est inquiétant, c'est que le poids des ententes directes dépasse largement celui des appels d’offres ouverts qui se chiffrent à 172 milliards de francs Cfa.



Parmi les plus grosses ententes directes, il y a le marché de Fourniture et d'installation de 65 000 lampadaires solaires et de 1000 lampadaires solaires spécifiques pour l'éclairage de la Vdn3. Il a été alloué, sans concurrence, à hauteur de 79 milliards de francs Cfa au français Fonroche Lightning.



Il y a aussi le marché de fourniture, d’installation et de maintenance de 35 000 lampadaires solaires standards, et de 1000 lampadaires solaires pour l'éclairage de l'axe rond-point SIPS – gare routière de Rufisque. Il a été alloué à l’entreprise française Ragni Sas pour 42,7 milliards.