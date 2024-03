Marie Odile Sene DG CGF Bourse: «La femme doit affirmer son leadership… »

vendredi 8 mars 2024 • 109 lectures • 0 commentaires

Personnalité distinguée et respectée dans le secteur financier africain, Marie Odile Sene, la Directrice General de CGF Bourse estime que «le secteur des finances est largement ouvert aux femmes, mais ces dernières ont besoin de s’affirmer d’avantage et de mettre en avant leur capacité managériales et en leadership». Elle a fait cette déclaration en marge de la cérémonie d’ouverture du Forum Waw Kumba ouvert à Dakar ce 8 mars.

Pour rappel, ce forum Waw Kumba initié à l'occasion de la journée de la femme par Eco-lab et ses partenaires dont le Groupe Futurs Médias a pour objectif d'établir un cadre propice à des échanges constructifs et à la démonstration d'exemples concrets de réussites.

Pour sa première édition placée sou le thème " Femmes Inspirantes, Entrepreneures :Levier de Développement – FIELD " devra à son issue contribuer entre autres, à la valorisation de la femme à travers leur travail, expériences et réussites et à la mise en avant des meilleures idées, pratiques et stratégies agiles.







Publié par Birame Ndour editor