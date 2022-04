vendredi 15 avril 2022 • 689 lectures • 0 commentaires

iGFM - Une stratégie électoraliste ou une véritable conviction ? En tout cas, Marine Le Pen, la candidate à la présidentielle française, s’est dite prête à se battre pour que l’Afrique ait un siège permanent au conseil de sécurité de l’Onu. Et elle a promis de se battre pour que ce siège revienne au Sénégal.

«Si je suis élue, je proposerais que l'Inde rejoigne les membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu, ainsi qu’un pays africain qui pourrait être celui qui préside l’Union africaine. Cette réforme des instances internationales me parait correspondre au monde d’aujourd’hui, ce monde multipolaire et participera à la stabilité du monde. Pour tout vous dire, j’influerai pour que ce siège africain soit attribué au Sénégal pays sage et respecté de la grande Afrique», a-t-elle déclaré.



La candidate du Front national déclare qu’elle veut, ainsi, faire de la France une puissance de paix, une ambassadrice du respect des peuples, le défenseur des pays sans voix l’artisan d’un dialogue entre les nations. Des mots pour attirer l'électoral des français d'origine africaine ?