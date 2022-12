mardi 13 décembre 2022 • 395 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Maroc devrait disputer, ce mercredi, la demi-finale du Mondial 2022 sans deux de ses cadres. Nayef Aguerd et Romain Saïss sont incertains.

Les supporters marocains peuvent trembler, même s'ils savent que les remplaçants sont capables de faire le job. RMC Sport indique ce mardi que les deux habituels titulaires en charnière centrale, Nayef Aguerd (26 ans) et Romain Saïss (32 ans), sont incertains pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'équipe de France, ce mercredi (19 heures GMT).



L'ancien défenseur central du Stade Rennais avait déclaré forfait pour le quart contre le Portugal (1-0) en raison d'un souci aux ischio-jambiers. Il se trouve désormais dans un état grippal, mais a tout de même pu s'entraîner. L'ancien joueur de Wolverhampton est lui sorti en cours de match face aux Lusitaniens à cause de sa cuisse défaillante, le doute persiste. Au cas où, Jawad El Yamiq (30 ans) et Achraf Dari (23 ans) se tiennent prêts.



En revanche, en conférence de presse de veille de match, le sélectionneur national, Walid Regragui a fait savoir que tous les joueurs sont prêts pour la demi-finale face aux Bleus. Affaire à suivre.