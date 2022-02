samedi 5 février 2022 • 104 lectures • 0 commentaires

IGFM - Coincé au fond d'un puits depuis plusieurs jours, Rayan âgé de 5 ans a enfin été sauvé. Après 5 jours de mission sauvetage, les équipes ont réussi à le sortir. On vous en dit plus dans cet article.

Mardi 1er février, Rayan, seulement âgé de 5 ans est tombé accidentellement dans le puits qui se situait tout près de son domicile. Le drame s'est produit dans le petit village d'Ighrane, dans la province de Chefchaouen au Maroc. Alors qu'il jouait, le jeune garçon a fait une chute dans un puits d'une profondeur de 32 mètres. À une telle distance, ça allait être très difficile d’accéder au petit garçon pour le sauver. Depuis 5 jours, de nombreuses équipes locales avaient entamé des travaux de forage afin de pouvoir libérer le garçonnet. C'est sans interruption et dans des conditions extrêmement difficiles que les autorités locales ont tout donné pour tenter de sauver Rayan.

Depuis quelques jours le Maroc tout entier était sous tension. Le pays et ses habitants vivaient une situation dramatique. Tout le monde retenait son souffle lors de cette attente interminable. Ce fait divers tenait tout le monde en haleine et était au centre de l'attention. Aujourd'hui, samedi 5 février, le jeune garçon a enfin été sauvé. Après plusieurs jours de forage, les autorités locales et tous les sauveteurs ont réussi à creuser un tunnel et à sortir Rayan du puits. Jusqu'ici nous n'avions aucunes informations sur l'état du petit Ryan. Cependant, plus les heures passées, plus le doute s’installait et les chances de le retrouver vivant devenaient moindres.

La fin du calvaire pour le jeune garçon de 5 ans

C'est la fin du calvaire pour le petit Rayan. Tous ses proches sont soulagés. Le sauvetage du jeune garçon est une excellente nouvelle pour le peuple marocain, mais également pour le reste du Monde. Ce terrible accident a suscité un vif élan de solidarité sur les réseaux sociaux à travers le monde entier. Après avoir appris la triste nouvelle, tous les internautes avaient envoyé leurs pensées positives et leurs encouragements à la famille du garçon. D'ailleurs, le père de Rayan s'est exprimé à ce sujet : « Je remercie toutes les personnes mobilisées et celles qui nous soutiennent au Maroc et ailleurs. ». Aujourd'hui, le monde entier est rassuré. Plus qu'à espérer que le jeune garçon ne garde aucunes séquelles de cet épisode traumatisant.