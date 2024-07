samedi 29 juin 2024 • 2617 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 jours Taille

Le porte-parole du Palais royal du Maroc a annoncé, dans un communiqué diffusé samedi, le décès de la Princesse Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI.

Le Maroc est en deuil. La princesse Lalla Latifa, veuve d’Hassan II et mère du roi Mohammed VI, est décédée ce samedi, a annoncé le porte-parole du Palais royal dans un communiqué relayé par de nombreux médias marocains.



« Le porte-parole du Palais Royal annonce, avec une immense tristesse et une profonde affliction, le décès de SAR la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde », peut-on lire dans le communiqué.



« En annonçant cette douloureuse perte, nous prions le Tout-Puissant d’entourer la regrettée défunte de Son infinie miséricorde, divine mansuétude et de l’accueillir dans Son vaste paradis, d’accorder longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve et perpétue Sa gloire », poursuit le Palais royal.

PUBLICITÉ

Le Parisien