Maroc–Sénégal : Baptême du feu de Bingourou Kamara, Ousseynou Ba dans l'axe

iGFM (Dakar) Les compositions officielles des équipes du Maroc et du Sénégal sont tombées. Bingourou Kamara débutera dans les buts des Lions pour son baptême du feu suite au forfait d'Edouard Mendy. Des autres nouveaux sont titularisés. Il s'agit d'Ousseynou Ba (défenseur central) et de Mame Baba Thiam (attaquant). Trois autres nouveaux, Boulaye Dia, Joseph Lopy et Pape Cheikh Diop devront attendre. Le match amical se joue, ce vendredi à 18h GMT, à Rabat.

