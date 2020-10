jeudi 8 octobre 2020 • 298 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Edouard Mendy a quitté la tanière, ce jeudi, en raison d'une blessure contractée à l'entraînement, renseigne un communiqué de la Fédération sénégalaise (FSF). Du coup, le gardien de but est forfait pour les deux matches amicaux que les Lions du Sénégal doivent disputer contre le Maroc, ce vendredi à Rabat et la Mauritanie, mardi prochain, à Thiès.

C'est ce qu'on appelle de mauvaises nouvelles. Après Sadio Mané, Clément Diop et Kalidou Koulibaly, c'est au tour d'Edouard Mendy de déclarer forfait pour les deux prochains matches amicaux des Lions du Sénégal. C'est la Fédération Sénégalaise de Football qui l'a annoncé, jeudi soir dans un communiqué. "Suite à une blessure à la cuisse droite survenue lors de la séance d’entrainement du mercredi 07 octobre 2020 et après examen médical à l’hôpital de Rabat. Edouard Mendy a d’ailleurs quitté le regroupement cet après-midi pour retourner dans son Club (Chelsea) où il va subir des examens plus poussés", a indiqué l'instance.

Boubacar Fall a rallié Rabat en début de soirée

Pour le remplacer sachant qu'avec le forfait du portier de Chelsea, Bingourou Kamara est le seul rempart qui reste à l'équipe, le staff technique a décidé d'appeler en renfort le jeune gardien de but de l’équipe nationale des U20, Boubacar Fall qui était en regroupement à Toubab Dialao, a ajouté la FSF, précisant qu'il a rallié Rabat en début de soirée.

Pour rappel, le Sénégal défie le Maroc, ce vendredi, à 19h (heure de Maroc, 18h à Dakar)), à Rabat avant d'affronter la Mauritanie, mardi prochain, à la même heure (19h), à Thiès une ville située à 70 km à l'est de Dakar.