iGFM (Dakar) Le Maroc défie le Sénégal ce vendredi soir en amical, mais ce sera sans Munir El Haddadi. Convoqué avec les Lions de l'Atlas, le joueur n'a pas reçu le feu vert de la part de la FIFA.

Malgré la récente réforme sur le changement de nationalité sportive, l’instance a rejeté la demande de la Fédération marocaine. L’attaquant compte une sélection chez les A avec l'Espagne, qui date de septembre 2014, mais le problème réside dans le fait que Munir a joué avec les Espoirs de la Roja jusqu'en 2016, alors qu'il avait 21 ans...

Or, la FIFA conditionne un changement de nationalité sportive à ce qu'un joueur ait pris part à une dernière rencontre officielle avec sa sélection avant ses 21 ans. Le Maroc a annoncé qu'il faisait appel devant le TAS. « Je n'abandonne pas et je continuerai à travailler pour porter ce maillot et représenter l'équipe marocaine ! » , a réagi Munir sur Twitter. Le FC Séville a informé du retour de l'ancien Barcelonais en Andalousie, où il s'entraînera avec ses coéquipiers à partir de lundi.