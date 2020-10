lundi 5 octobre 2020 • 70 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Une bonne partie des joueurs appelés en équipe du Sénégal, est attendue, ce lundi, à Rabat, en attendant les autres qui vont rejoindre le groupe au plus tard mardi, pour le match amical, contre le Maroc.

Les Lions sont attendus ce lundi, à l’hôtel, avant l'heure du déjeuner, pour le premier rassemblement de l’année qui durera maximum une dizaine de jours entre Maroc et Saly (Mbour, Sénégal). Selon nos informations, les 25 convoqués ne seront cependant pas présents puisque certains d'entre eux sont concernés par les matchs européens de dimanche. En effet, Bingourou Kamara, Youssouf Sabaly, Boulaye Dia, Krépin Diatta devraient rejoindre la sélection mardi, un jour après le début du rassemblement. Ce sera donc un petit nombre puisque la majorité sera présente dès ce 5 octobre dans la capitale marocaine. Il s’agit de ceux qui ont joué vendredi et samedi. Parmi eux, on peut citer Idrissa Gana Gueye auteur de son premier but de la saison avec le PSG.

Une première séance, ce lundi

Une fois sur place, les Lions devraient bénéficier d'une première journée allégée au cours de laquelle leur programme devrait se composer d'activités en salle, avant de se mettre à la disposition du kiné. Le sélectionneur, Aliou Cissé, qui est déjà sur place avec son staff et quelques membres de la Fédération sénégalaise de football, effectuera sa première séance, ce lundi après-midi, avec une bonne partie du groupe.

Selon nos informations, une autre délégation de la Fédération sera à Rabat, dans les prochaines heures.

Pour rappel, le Sénégal affronte le Maroc, le vendredi 9 octobre à 19h, dans le cadre d’un match amical avant de recevoir la Mauritanie le 13 du même mois, à Thiès, une ville située à 70km de la capitale, Dakar.

Les Lions devraient jouer sans Sadio Mané forfait à cause de sa contamination au coronavirus.