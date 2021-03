Maroc : Vahid défie les clubs et convoque tous ses « Européens » !

jeudi 18 mars 2021 • 86 lectures • 0 commentaires

Sport 18 mins Taille

iGFM (Dakar) Leader de son groupe éliminatoire à la CAN 2021 avec 5 points d’avance, le Maroc affrontera la Mauritanie (26 mars) et le Burundi (30 mars) pour finir le travail à l’occasion des deux dernières journées des qualifications. Et, pour ces échéances, le sélectionneur Vahid Halilhodzic ne compte pas se laisser dicter ses choix par les clubs européens, comme en atteste sa liste de 24 joueurs dévoilée ce jeudi !

Dénonçant une «discrimination sportive» contre les Africains et une immense «injustice», le technicien a contesté la décision des clubs professionnels français de bloquer leurs internationaux non-européens et l’ancien entraîneur du FC Nantes a demandé à ses joueurs, notamment au Rennais Nayef Aguerd (seul élément de L1 appelé), d’honorer leur convocation peu importe ce qu’en disent leurs clubs. Après en avoir parlé avec le président de la Fédération marocaine (FRMF), Fouzi Lekjaa, le Franco-Bosnien assure que ses internationaux ne risquent aucune sanction s’ils désobéissent à leur employeur.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Adam Masina et Munir El Haddadi dans la liste !





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Du coup, le technicien a convoqué toutes ses forces vives tels qu’Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri, Romain Saïss ou encore Sofyan Amrabat. Latéral gauche de Watford et ancien international Espoirs italien, Adam Masina est comme prévu appelé pour la première fois et il aura l’occasion de fêter sa première cape, tout comme l’ailier du FC Séville et ancien international espagnol, Munir El Haddadi, enfin éligible. On note aussi le grand retour de Nabil Dirar, qui a retrouvé du temps de jeu à Bruges, ainsi que la présence de quatre vainqueurs du CHAN 2020 : Anas Zniti, Yahya Jabrane, Ayoub El Kaabi et évidemment Soufiane Rahimi, qui a terminé meilleur joueur et buteur de la compétition.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les grands perdants se nomment en revanche Amine Harit, Sofiane Boufal, Samy Mmaee, Faycal Fajr, Achraf Bencharki ou encore Yunus Abdelhamid, qui manquent tous à l’appel. Nassim Boujellab (Schalke 04) et Noussair Mazraoui (Ajax) sont quant à eux absents sur blessure.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



La liste du Maroc





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Afrikfoot





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Cet article a été ouvert 86 fois.

Publié par Mamadou Salif editor