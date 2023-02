mardi 14 février 2023 • 681 lectures • 0 commentaires

La maison de production Marodi est condamnée à payer 21 millions à khadidiatou Sy, plus connue sous le sobriquet de Kalista. Cette dernière est connue pour avoir écrit les premières parties de la série à succès «Maîtresse d’un homme marié» avant de rompre avec la maison de production.

Selon les ECHOS le problème est plus sérieux et plus profond. Sur une plainte de Kalista Sy devant la première chambre, le tribunal de commerce,Statuant publiquement en matière commerciale et en ressort, a condamné la société Marodi à payer à Khadidiatou Sy la somme de 21.087.800 F Cfa. L'audience a été présidée par Papa Diabel Ndir assistée de Ibrahima Sow et Mme Binetou Ramatoulaye Sané Bâ.