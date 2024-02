lundi 19 février 2024 • 1261 lectures • 1 commentaires

Victime de l'enchaînement des mauvais résultats, Gennaro Gattuso n'a pas résisté à la défaite à Brest (1-0, dimanche). Les dirigeants marseillais pensent à Christophe Galtier, actuellement en poste au Qatar, pour lui succéder. Et à Jean-Louis Gasset pour assurer un interim jusqu'à la fin de saison.

Après le nul déjà décevant contre le Chakhtior Donetsk (2-2, jeudi) en barrage aller de Ligue Europa, les dirigeants de l'OM estimaient que Gennaro Gattuso était encore l'entraîneur qui pouvait redresser l'équipe, et ils assuraient que le déplacement à Brest ne serait pas décisif pour son avenir.

Mais les Marseillais ont été si faibles, dimanche en Bretagne, que leur défaite (0-1) en supériorité numérique a rendu la position de l'Italien intenable. Alors qu'ils jouent leur qualification jeudi au Vélodrome contre le Chakhtior, ils ont décidé de se séparer dès maintenant de Gattuso, arrivé fin septembre pour succéder à Marcelino. L'ancien milieu de terrain a quitté la Commanderie à midi ce lundi. Il a salué les joueurs et le personnel en fin de matinée. Triste, il a accepté logiquement la décision de sa direction.

Avant que Gattuso ne prenne ses fonctions, Jacques Abardonado avait assuré l'intérim et il est toujours là, mais les dirigeants de l'OM s'intéressent depuis longtemps à Christophe Galtier, qui a plusieurs soutiens au sein du club. Ils voulaient l'attirer il y a quelques mois mais les accusations de racisme dont il avait fait l'objet à l'OGC Nice les avaient dissuadés d'aller plus loin. Le procès de Galtier a eu lieu en décembre, et l'entraîneur a été blanchi. Il est actuellement en poste au Qatar, à Al-Duhail.

Si son arrivée n'était pas possible avant la saison prochaine, les dirigeants marseillais souhaitent faire venir Jean-Louis Gasset dans un rôle d'intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Nommé en mai 2022 à la tête de la sélection ivoirienne, l'ancien coach des Verts avait démissionné de son poste à l'issue du premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, finalement remportée par la Côte d'Ivoire sous les ordres d'Emerse Faé. Le nom de Sabri Lamouchi est également évoqué parmi les successeurs potentiels.