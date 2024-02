Ismaila Sarr est sur le départ à Marseille. Plusieurs Clubs sont sur l’attaquant sénégalais qui n’entre pas dans les plans de Gattuso. Selon le très sourcé Fabrizio Romano, Villarreal fait partie des clubs qui s’intéressent au lion qui fait actuellement une superbe Coupe d’Afrique des nations.



«Ismaila Sarr suscite l'intérêt. Il pourrait quitter l'Olympique de Marseille comme indiqué par Fabrice Hawkins. Plusieurs clubs souhaitent signer Sarr dans les derniers jours, dont Villarreal», révèle le journaliste sur sa page Twitter. En attendant, le joueur sénégalais prépare le choc face à la Côte d’Ivoire en Coupe d’Afrique des nations.





