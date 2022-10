vendredi 7 octobre 2022 • 1195 lectures • 0 commentaires

Youssou Ndour et son orchestre «Le Super Etoile» ont participé ce vendredi à "La Fiesta des Suds", le Grand festival des musiques à Marseille.

Occasion saisie pour le lead-vocal et l’ensemble de l’orchestre pour arborer des maillots à l’effigie de l’équipe nationale, en guise de soutien à Aliou Cissé et ses poulains qui sont en partance pour le Mondial qui se déroulera dans moins de 2 mois au Qatar. Le numéro "12" porté par Youssou Ndour n'est pas fortuit. C'est une manière de dire qu'il fait partie du 12e gaïndé, l'un des plus grands supporteurs de Sadio Mané et ses coéquipiers qui font la fierté de toute l'Afrique.

