Mary Teuw Niane : Pourquoi j’ai été affecté à l’école normale des jeunes filles

mercredi 26 octobre 2022 • 740 lectures • 0 commentaires

Actualité

Teuw Niane, un nom qui court les rues et qui a après son admission au concours d'entrée à l'école normale a induit en erreur les autorités. En effet, sur le plateau de D'clique l’ancien ministre de l’enseignement supérieur explique pourquoi, à cause de son nom il a été inscrit sur la liste des étudiantes de l’école normale des jeunes filles. « Déjà pour mon nom, Mary qui ressemble à un nom de fille en anglais et Niane qui semble renvoyé au nom de jeune fille ».



