iGFM – (Dakar) Mass Seck a apporté plus d’éclairages sur le Top 2002 Greatest singer of all time publié par le magazine Rolling Stone : » Pour chaque classement, il faut d’abord regarder les critères qui sont pris en compte avant de critiquer. Il faut le préciser, dès le départ le magazine Rolling Stone est à la musique ce qu’est Onze au football.

Beaucoup de Sénégalais ont exprimé publiquement leur étonnement de voir Youssou Ndour classé devant Michael Jackson et Bob Marley. Au niveau mondial, c’est l’absence de Céline Dion sur la liste qui fait débat.

Rolling Stone a remis à jour sa liste des meilleurs chanteurs de tous les temps. La dernière version avant celle-ci était de 2008. Elle était le produit du vote de journalistes spécialistes et de musiciens. Elle était centrée sur les artistes Rock des années 60 à 70. Le changement majeur est le retrait de la canadienne Céline Dion interprète de l’immense « My heart will go on » chanson originale du film Titanic.

Au Sénégal, on demande toujours si un artiste a rempli le grand théâtre ou un stade pour savoir s’il sait chanter. Vj qui a rempli récemment l’esplanade en est l’illustration. Comme le disait Jay Z en prenant un de ses trophées sur le podium "Men lie, women lie but numbers don’t ». Littéralement : les hommes mentent, les femmes mentent mais les chiffres non. S’il s’agissait de compter le nombre de disques vendus à travers le monde, Youssou Ndour serait bien loin derrière Bob Marley, 142 millions et Michael Jackson 335 millions juste derrière la plus grosse vente all time The Beatles, 420 millions. Sur le nombre de disques, Bob Marley ne fait pas partie du top 30, surprenant non ? Il est derrière Céline Dion, 198 millions.

Sur le critère de la voix et de la performance vocale. La musique reste subjective. Il y’a une différence entre un chanteur et un artiste. Tout le monde peut écrire une chanson, mais tout le monde ne peut pas chanter. Il y’a aussi une différence entre être vocaliste et être un grand chanteur. Un vocaliste n’est pas toujours le meilleur selon la plupart, juste parcequ’il peut parcourir plus d’octaves. Titi est meilleure vocaliste que Viviane, « yuuxu » elle peut monter plus haut ,mais chante-t-elle mieux que Viviane ? Abdou Raas et Wally Seck, qui est meilleur chanteur ? S’il s’agit d’octaves, Wally ne le voit même pas.

Quelles critères donc pour ce classement ? Rolling Stone s’est exprimé :

Pour cette réactualisation, le magazine a choisi d’examiner l’originalité, l’influence, la taille de l’oeuvre et l’héritage musical. « Ce sont les artistes qui ont marqué l’histoire et façonné nos vies… » se sont justifiés les auteurs du classement. Il ajoutera aussi « En difinitive, les chanteurs sur cette liste y sont pour une raison : Ils peuvent refaire le monde en ouvrant leur bouche ».

Qui peut douter de l’influence que Youssou Ndour a eu sur l’Afrique et le monde grâce seulement à sa voix ? Depuis des décennies, il garde sa constance malgré tous les obstacles et pièges du Showbiz, il garde une image polie à travers le monde. Son impact dépasse le cercle de la musique, il est devenu une voix unique respectée et écoutée. Lors de la visite de Obama au Sénégal, à sa descente d’avion il est le seul sur qui le président américain s’est arrêté. Il lui a serré la main et s’est tourné vers son épouse en le reconnaissant et en lui parlant. C’était Barack Obama, l’homme le plus influant du monde à l’époque, qui était fier de serrer la main de notre Youssou. Il ne voyait point « le ministre » car des ministres, il venait d’en passer en revue une bonne dizaine. Barack Obama est retourné à l’ombre Youssou est toujours sous la lumière. Céline a été retirée probablement du fait de la tournure récente de ses sorties médiatiques. Elle semble perdue et n’a plus une bonne image auprès du grand publique quoi que sa discographie parle pour elle. Sous un angle moindre, on pourrait voir la fin de la vie de Michael Jackson et celle de Bob Marley comme palie comparée à leurs apogées. Tupac est resté grand parceque parti très jeune, il restera une icône « for ever ». Snoop mangeait à sa table mais aujourd’hui, puisque il a bourlingué et montré des faces sombres il n’aura sûrement pas le même héritage que son compagnon de Death Row. Souhaitons à Youssou Ndour le « Suturë » jusqu’à la fin.

Il n’y pas à épiloguer sur la profondeur de son catalogue, on le dit souvent, Youssou à tout chanté. C’est une musique originale de la vie. Je disais en écoutant les paroles de « Boukki yi plus » de Youssou Ndour que c’est une image de ce qu’est devenu le monde. On voit en plein jour des pratiques qui ne se faisaient que la nuit entre quatre murs. Les pratiquants appellent surtout les jeunes en les attirant comme le chant des sirènes de Ulysses vers les profondeurs marines.

Et de l’originalité ? Un des critères du classement. Youssou Ndour a de ces voix qui sont des dons de la nature pour ne pas dire de Dieu. Il peut monter ou il veut (Less waxul avec Yande Codou) ou fredonner ( Chimes of freedom). Sa voix a ce timbre distinct sur celles de huit milliards d’individus. Comme celle de Barrington Lévy, celle de Sonia Twain, de Sade Adu, de Queen Africa, de Nate Dogg elles sont presque inimitables. Qui va confondre la voix de Akon ? C’est ce qu’on appelle la signature, celle de Youssou Ndour est à part.

Les blancs auraient pu crier: pourquoi que des noirs dans le top 10? Mariah Carey est considérée comme noire car son père est métisse, grand père Latino et grand mère afro. Les canadiens qui comptent parmi eux les plus grosses stars de la musique Drake, Justin Bieber, Sonia Twain, The Week end, Celine Dion, Bryan Adam’s, Nelly Furtado, Lara Fabian, Shawn Mendes etc.. auraient pu aussi crier pour Céline, mais non. Alors si le Sénégal plante son drapeau à côté des ces bleu blanc rouge ( usa, Angleterre, Canada), que peut bien dire d'un compatriote à part « Fier et

Félicitations".

Youssou Ndour mérite amplement sa place et son classement sur cette liste. Souhaitons lui qu’il garde une bonne image qui permettrait, bien après sa vie, que Dieu lui en accorde une longue, qu’il reste le grand d’entre les grands de ce monde ».