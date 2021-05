mercredi 19 mai 2021 • 278 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le collectif des familles des victimes et des personnes inculpées dans la tuerie ont fait pour la première fois face à la presse hier, mardi 18 mai 2021, pour réclamer un procès juste et équitable.

Pour le président dudit collectif des victimes du massacre de Boffa-Bayotte qui s'est largement exprimé sur la détention en milieu carcéral de leurs frères que sont René Capin Basséne, Omar Ampoi Bodian et autres, "nous ne réclamons que justice. C’est-à-dire un procès juste et équitable. Détenus dans les liens de la prévention depuis plus de trois années, rien n’a été dit et fait dans leurs dossiers qui semblent être placés dans les rangs de l’oubliette par la justice sénégalaise. Je dois vous avouer que toutes ces personnes qui sont inculpées dans ce dossier sont tous des innocents», a dit devant la presse Ousmane Sané. «Nous interpellons le Président de la République Macky Sall afin qu’il puisse accorder la liberté à ces détenus. A défaut, nous demandons qu’ils soient jugés dans les meilleurs délais», a ajouté M. Sané.

Le collectif qui s’était donné rendez-vous au domicile de l’ancien postier Omar Ampoi Bodian, a annoncé une grande marche dans les prochains jours si toutefois René Capin Basséne et compagnies ne sont pas jugés.

Pour rappel, ces personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sur le massacre de Boffa-Bayotte avaient, il y a moins de deux mois, observé une grève de la faim illimitée pour exiger l’ouverture d’un procès juste et équitable. Leurs parents et leurs proches s’étaient regroupés devant la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor en guise de soutien aux détenus grévistes de la faim. Ils ont interpellé les organisations de défenses des droits de l’homme sur ce dossier judiciaire.

IGFM