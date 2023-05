mardi 23 mai 2023 • 442 lectures • 0 commentaires

People 43 mins Taille

iGFM – (Dakar) C’est dans l’interprétation du personnage de Rama que le nom de la série «Emprises» prend tout son sens. Le film produit par Marodi met en exergue les sacrifices d’une mère. Une maman protectrice qui prend en otage la vie de ses enfants en prenant des décisions à leur place. Seule la réussite de ses 3 enfants importe à ses yeux.

Dans la saison 1, c’est l’actrice Amélie Mbaye qui est dans la peau de Rama. Atypique dans la tactique de jeu, l’actrice a encore une fois ébloui les cinéphiles en interprétant avec brio le rôle.

PUBLICITÉ

A travers Emprises, Amélie Mbaye a réussi à transporter les téléspectateurs dans une myriade d’émotions. Entre férocité et mystère. Et la saison 2 était attendue avec impatience. Seulement, le teaser a pris tout le monde au dépourvu. Amélie Mbaye a été remplacée par une autre actrice, Ndèye Mour Ndiaye. Les admirateurs de la série ont tous été dans l’incompréhension totale. Pour comprendre ce qui se cache derrière ce changement, L’observateur a fait sorti Amélie Mbaye de sa réserve. Interpellée sur la question, elle a évoqué les raisons de sa non-participation dans la saison 2 d’emprise, (Voir l’interview ci-dessus). Du côté de Marodi, le producteur Mass Ndour a été joint au téléphone pour donner sa version. «Pour le rôle de Rama, on a négocié longuement avec Amélie Mbaye, mais finalement nous n’avons pas pu trouver d’accord. On est en désaccord sur le contrat et je ne peux entrer dans des détails confidentiels», a-t - il confié catégorique.

PUBLICITÉ

AWA SECK