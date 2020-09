mercredi 16 septembre 2020 • 194 lectures • 0 commentaires

iGFM - Après son père qui a pris 4 ans, dont deux ans d'emprisonnement ferme, Pape Massata Diack aussi été condamné par la Justice française dans l'affaire de la Corruption à l'Iaaf/

Après Lamine Diack, qui a écopé de 4 ans de prison dont deux ans ferme, son fils, Papa Massata Diack, a été reconnu coupable de complicité de corruption passive et condamné à cinq ans de prison ainsi qu’à une amende d’un million d’euros.

Selon reuters, Diack fils, ancien consultant marketing de l’IAAF, a été condamné pour son rôle dans ce que les procureurs ont présenté comme un système de “protection totale” des athlètes russes dopés entre 2011 et 2015.

Lamine Diack et son fils ont également été condamnés à verser plus de cinq millions d’euros de dommages et intérêts à World Athletics pour abus de confiance.