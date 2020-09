jeudi 17 septembre 2020 • 194 lectures • 1 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Pape Massata Dack a été condamné à 5 ans de prison plus un million d'euros d’amende. Il a brisé le silence ce jeudi.

Face à la presse, le fils de Lamine Diack a précisé que lui et son père n’ont rien fait de délictuel. «Tout ce qui vient de se passer pour nous n’est qu’une étape. En face de nous, il y a d’autres étapes. Ce sera une guerre judiciaire à tous les niveaux, jusqu’à ce que la vérité triomphe. Ce que je peux assurer à nos concitoyens de Rebeuss, c’est que nous n’avons fait absolument rien de délictuel, aucune infraction qui mérite la prison», a-t-il déclaré.

L’ancien conseiller en marketing à l’Iaaf a également assimilé cette affaire à une cabale médiatico-judiciaire qui a tous les relents d’une manipulation ou d’un complot.

«Depuis 5 ans, ils tiennent en otage le président Lamine Diack en France, ils l’ont arrêté pour aller ensuite chercher des preuves contrairement au Fbi qui a enquêté sur la Fifa pendant 5 ans avant de déclencher une information judiciaire et d’interpeller des gens de la Fifa », a-t-il indiqué.

Pour lui, l’affaire est simple : ils cherchent à noircir ou à détruire toute l’oeuvre que Lamine Diack a eu accomplir à l’Iaaf pendant 39 ans.

Par ailleurs, Diack fils n’a pas manqué de donner des nouvelles de son père qui, selon lui, n’est pas encore prêt à baisser les armes dans ce combat.

«En bon citoyen de Rebeuss, il m’a demandé de vous remercier chaleureusement, d’exprimer sa gratitude (…) Pour nous, c’est une épreuve tout à fait simple. En bons croyants, en bons musulmans, tout ce qui nous arrive on le met sur le coup du sort. Et on attend la décision ultime», a-t-il indiqué.