iGFM - (Dakar) Bien que la masse salariale ait globalement augmenté au Sénégal durant le premier trimestre de cette année, de grandes disparités subsistent.

Dans les conclusions de sa nouvelle enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait état d’une augmentation de la rémunération des travailleurs au premier trimestre 2022.



En effet, la masse salariale dans le secteur moderne s’est établie à 341,1 milliards de FCFA contre 331,2 milliards de FCFA un an plus tôt. Soit une hausse de 3,0%.



Ainsi, une grande partie (90,7%) des salaires versés au premier trimestre 2022, dans le secteur moderne, a été destinée aux travailleurs permanents, selon l’Ansd.



Les cadres (7,3% de l'effectif)

perçoivent 26% de la masse salariale,

les ouvirer (51% de l'effectif) touchent 23% des salaires



Cependant, la répartition de la masse salariale des employés permanents, fait ressortir des disparités dans la distribution. En effet, 41,6% de la rémunération est versée à moins de 17% des effectifs permanents.



Les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs qui représentent, respectivement, 7,3% et 9,6% des effectifs permanents ont perçu, dans cet ordre, 26,9% et 14,7% de la rémunération globale des permanents.



En revanche, les ouvriers qui représentent plus de la moitié des effectifs permanents (51,0%), ont reçu 23,4% de la masse salariale sur la même période. Les techniciens et agents de maitrise (32,1% des effectifs), ils ont perçu 35,1% de la rémunération.



Parallèlement à la distribution des effectifs, 74,4% des salaires versés aux permanents au premier trimestre 2022 sont perçus par les hommes.