vendredi 29 juillet 2022 • 115 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a réussi une des grosses mobilisations dont il a le secret. Ce Vendredi fin de campagne, il a encore imprimé sa marque, signe des grands politiques bien qu'étant presqu'un " néophite" dans le landerneau.

En s'adressant à la presse, Me Malick Sall est revenu sur la mobilisation : " ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ces populations savent ce que Macky Sall a fait pour elles. Une population qui a de l'eau, de l'électricité et le téléphone, elle ne peut que vous soutenir qui plus est lorsque le monde a eu ce désordre naturel qu'est la Covid.

Le Président de la Republique, Macky Sall a géré rapidement la situation de sorte a attenué les effets sur les populations. Cette population a le devoir de le soutenir." Le chef d administration d'Etat en charge de la Justice a poursuivi : " Il est aussi un fils issu du terroir, les populations par obligation répondent à son appel. Ces populations l'ont montré aujourd'hui et le feront au soir du 31 juillet prochain.

"Me Malick Sall a egalement expliqué qu il n'avait pas à parlementer auprès des populations mais juste leur dire qu'ill lui faut des moyens constitutionnels pour continuer à mener le pays vers l'émergence. " Le Ministre de la Justice au regard de la liesse populaire observée, a soutenu : " moi je suis un enfant du pays qui a de la famille de Orofonde a Kanel en passant par Ranerou, je fais egalement du social bien avant la politique, j'ai la chance d avoir eu une profession apres les etudes, cela me permet d aider a chaque fois que l'occasion se présenté. J'ai toujours répondu présent lors des sollicitations. Ces populations ont une bonne mémoire puisqu'en me sollicitant, elles voyaient que mes actions avaient précédé mes pieds. En les aidant, je m'aide moi car en amenant de l'eau, cela me sert aussi. Je ne peux pas refuser d'aider alors que je le peux.

" Enfin, sur les craintes liées à l'abstention en cette période d'hyvernage, Me Malick Sall, a rétorqué : " les populations sont la depuis 8 heures du matin et ont laissé les travaux champêtres pour venir assister au meeting, elles reviendront aussi le jour du vote. De ce point de vue, nous avons prévu un dispositif pour aller chercher les populations dans les moindres recoins pour les faire voter. Nous esperons atteindre les 100% pour battre le record et ce sera du jamais vu."