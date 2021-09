jeudi 9 septembre 2021 • 293 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports M. Matar BA s'est rendu ce jeudi 09 septembre 2021, peu après 11 heures, au domicile de Balla GAYE 2 sis aux Maristes pour présenter les condoléances du Chef de l'État Macky SALL, suite au décès de son père Mamadou SAKHO Double LESS survenu dimanche. Au nom du Président SALL, le Ministre des Sports Matar BA a transmis á la famille, le message de condoléances avant de formuler des prières á l'endroit du défunt.

Le Ministre était accompagné d'une forte délégation composée des membres de son cabinet, du Président du CNG Bira SENE , du Premier vice-président chargé de la lutte avec frappe Maïssa NDIAYE , de l'ancien tigre de Fass Moustapha GUEYE, et d'autres grands responsables de la structure de lutte dont Manga 2 chargé de la lutte traditionnelle, Abdou Aziz GUEYE, chargé des finances, Elhadji Becaye MBAYE et autres communicateurs traditionnels.

Balla Gaye 2 était entouré de sa famille et de ses proches parmi lesquels, le père de Aziz NDIAYE, Aladji Allé NDIAYE.

Au nom de la famille et de Balla Gaye 2 , Manga 2 désigné, a remercié vivement le Président Macky SALL et le Ministre Matar BA qui a conduit la délégation. Étaient également remerciées, les personnalités qui ont accompagné le Chef du département des Sports Matar BA.