iGFM (Dakar) La cérémonie de lancement du projet d'aide de réhabilitation de quatre stades du Sénégal s'est tenue, ce mardi soir, à Dakar. Il s'agit de Aline Sitoé Diatta, Ely Manel Fall, Lamine Gueye et Lépold Sédar Senghor pour un total de 40 milliards de francs CFA. A l'occasion de son discours, le ministre des Sports, Matar Ba a dévoilé les détails du nouveau stade LSS.





Le projet de réhabilitation de 4 stades au Sénégal est financé par l’Agence de la Coopération Economique Internationale du Ministère du Commerce de la République populaire de Chine, conçu par China Architecture Design & Reserch Group Co. Ltd. Les détails du projet.



Avec la collaboration de China Architecture Design & Research Group Co. Ltd, de CIECC Engineering Management Consulting Co. Ltd en tant qu’établissement gestionnaire du projet et la China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC) en qualité d’équipe technique, les travaux du projet ci-dessus mentionnés comprennent ceux de la réhabilitation du stade Leopold Sédar Senghor à Dakar, du stade Ely Manel Fall à Diourbel, du stade Lamine Gueye à Kaolack et du stade Aline Sitoé Diatta à Ziguinchor.



Le stade Leopold Sédar Senghor, qui a été réalisé par l’aide du gouvernement de la Chine en 1985, est actuellement le plus grand stade au Sénégal. Utilisé depuis 37 ans ses installations sont très délabrées. Le stade sera modernisé selon le principe de la Réhabilitation complète, de l’amélioration fonctionnelle, de la sécurité structurelle, de l’installation et mise à jour de certains systèmes électromécaniques.



Une fois la réhabilitation terminée, il sera un grand stade multifonctionnel, qui sera le lieu principal pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 et d’autres événements ou compétitions importants. Les détails de la réhabilitation :



– Réhabilitation et renforcement de la structure principale du stade avec une sécurité garantie



– Reconstruction de la charpente de la tribune



– Réparation de la tribune et installation de 60 000 sièges



– Le terrain d’athlétisme sera de Niveau 1 pour répondre aux normes de l’IAAF



– Le niveau d’éclairement du terrain de football répondra à la norme d’éclairement de classe A de l’UEFA



– De même, le niveau d’éclairement du terrain d’athlétisme répondra aussi aux exigences des grands matches internationaux télévisés et des grandes compétitions nationales



– Remplacement de l’écran d’affichage de score existant du nord et installation d’un nouvel écran d’affichage de score en parallèle du sud Installation de deux ascenseurs accessibles dans le hall pour faciliter la mobilité et l’accès



– Le remplacement de toutes les portes et fenêtres par celles en alliage d’aluminium



– Rénovation de toutes les salles, notamment de la salle d’accueil et du salon VIP. Toutes les portes et fenêtres seront remplacées par des nouvelles en alliage d’aluminium



– La mise à niveau du système de climatiseur et d’aération ; la mise à niveau du système de l’électricité fort et faible



– Enlèvement de la chaussée extérieure existante et revêtement en bitume



– Mise à niveau des réseaux de canalisations intérieures et extérieures



– L’installation d’un système de bouche d’incendie intérieur et un système de pulvérisation automatiques



– Renouvellement des systèmes de climatisation et de ventilation



– Renouvellement d systèmes électriques forts et faibles

