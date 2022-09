mercredi 21 septembre 2022 • 91 lectures • 0 commentaires

Sport 11 mins Taille

iGFM (Dakar) Désormais ex-ministre des Sports, Matar Ba sera l'invité d'honneur de son successeur, lors de la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022", a fait savoir, ce mercredi, Yankhoba Diatara, à l'occasion de la passation de service.

"Nous allons continuer de mettre en oeuvre la vision de la politique sportive du chef de l'Etat. Pendant 20 ans, Matar Ba et moi, on se côtoie. On est ensemble, c'est mon grand frère. Il a toujours été là. Merci pour cet engagement, les conseils. Je demande d'accepter mon invitation pour devenir l'invité d'honneur de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde. Vous allez également m'accompagner à Orléans (France) pour diriger la délagation sénégalaise pour le match amical Sénégal vs Bolivie. Nous allons continuer à travailler ensemble, à collaborer ensemble", a déclaré le tout nouveau ministre des Sports, à l'occasion de la passation de service.