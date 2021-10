mercredi 27 octobre 2021 • 143 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports, Matar Ba a été reconduit, c mercredi, à Paris, vice-président et représentant de l'Afrique à la Cop8 par acclamation.

Selon une note de sa celle de communication, "Le Ministre des Sports M. Matar BA vient d'être reconduit comme Vice-président et Représentant de l'Afrique à la Cop8 (Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport) par acclamations.

Ce plébiscite le Ministre des Sports le doit á l'excellent travail abattu et reconnu par l'assemblée générale des Etats parties pour la lutte contre le dopage (Cop7).

Très honoré par sa brillante reconduction, le patron du Département des Sports a vivement remercié le Président Macky SALL pour son leadership mondial et grâce à qui il est à ce niveau de confiance et de reconnaissance internationale. Par la même occasion, le Ministre des Sports."