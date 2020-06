Matar Sylla : « Lamine Diack est le bouc émissaire d’un système »

iGFM-(Dakar) l’ancien Directeur général de la RTS, matar Sylla dénonce une cabale contre l’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack qu’il décrit comme un bouc émissaire d’un système. « Je suis contre l’injustice, contre la stigmatisation. Je pense que c’est une injustice et c’est une cabale. », a déploré M. Sylle dans l’émission Jury du Dimanche de iRadio.

Il ajoute : « Il est retenu depuis cinq ans. Il ne peut pas se déplacer. Maintenant, ça suffit, à son âge, il est temps qu’on le laisse retrouver ses enfants et petits-enfants, son Sénégal natal et jouir de sa retraite paisiblement. Il a rendu beaucoup plus de services au sport mondial qu’il n’a causé de tort. »