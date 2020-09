mardi 29 septembre 2020 • 58 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) À deux semaines des prochains matches amicaux de football qui opposeront les « Lions » du Sénégal au Maroc le 9 octobre, puis à la Mauritanie le 13, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, a tenu à rassurer.

S’il reste convaincu que les clubs européens n’opposeront aucune réticence pour libérer leurs joueurs internationaux, le président de la FSF est aussi persuadé que : « Pour ce qui concerne le match le plus immédiat (Maroc – Sénégal), nous sommes en train de travailler sur le protocole sanitaire pour pouvoir voyager… On discute avec nos partenaires marocains pour que tout se passe bien sur place», a-t-il à nos confrères du Quotidien.

À ce jour, « Globalement la seule équation qu’on doit régler ce sont les problèmes liés aux tests de covid pour pouvoir entrer au Maroc… Une fois sur place on sera en regroupement en vase. Et certainement, 48 heures avant le match il y aura d’autres tests. »Convaincu que les autorités marocaines sauront relever le défi organisationnel, Me Senghor reste serein quant à la bonne tenue de cette rencontre amicale.