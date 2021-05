mardi 25 mai 2021 • 85 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a évoqué plusieurs incertitudes dans la liste des 26 joueurs convoqués, ce mardi, pour les deux matchs amicaux prévus au mois de juin.

Appelés pour affronter la Zambie et le Cap-Vert les 5 et 8 juin, à Thies, Fodé Ballo Touré (As Monaco) et Habib Diallo (Strasbourg) risquent de ne pas prendre part à ces deux rencontres. C'est ce qu'a fait savoir Cissé, en conférence de presse.

"C'est un groupe élargi en raison de la fin de saison. Tout le monde sait que chaque fin de saison c'est compliqué de gérer. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de choses vont bouger cette semaine. Ballo Touré est incertain, mais il va venir pour qu'on constate sa blessure", a expliqué Cissé, indiquant que Habib Diallo pourrait être remplacé par Abdallah Sima s'il ne sera pas apte pour les deux matchs amicaux.

Liste des 26 joueurs convoqués

Gardiens : Edouard Mendy Alfred Gomis, Seyni Dieng, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Gassama, Kouyaté, Abou Cissé, Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ballo Touré

Milieux : Nampalys Mendy, Gana Gueye, Krépin, Pape Matar Sarr, Lopy, Moustapha Name

Attaquants : Sada Thioub, Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keilta, Sadio Mané, Boulaye Dia, Habib Diallo, Famara Diedhiou.