Amicaux : L’Argentine et l’Angleterre veulent "à tout prix" les Lions

vendredi 22 avril 2022 • 558 lectures • 0 commentaires

iGFM(Dakar)- Champion d’Afrique en titre et en tête du classement FIFA africain depuis plus de trois ans, le Sénégal a le vent en poupe. Et comme pour avoir un avant-goût «des Lions» avant le Mondial, l'Argentine, l'Angleterre et la Pologne ont contacté la FSF pour jouer avec eux des matchs amicaux, nous apprend «Record».

Ils ont tous mandaté Golden Sports Agency(GSA), basée en Belgique, pour démarcher le Sénégal, afin de se frotter aux Lions au mois de juin prochain. Et, pour bénéficier des droits télé, tous ces pays souhaitent jouer en Europe. Si le mois de juin reste la première proposition de ces pays, ils n'excluent pas d'avoir une date pour novembre, sachant que les joueurs doivent être à la disposition de leurs associations nationales, une semaine avant le démarrage de la compétition proprement dite, c'est-à-dire à partir du 13 novembre prochain.



Le match-maker, chargé de démarcher le Sénégal, a déjà déposé les documents nécessaires auprès de l'instance faitière sénégalaise. Le sujet a été abordé à la dernière réunion du Comité exécutif, tenue le jeudi 14 avril dernier. Mais les décideurs l'avaient mis en suspens et n'ont pas souhaité s'épancher là-dessus, puisque toutes les informations n'étaient pas disponibles.



A noter que Me Augustin Senghor a rencontré Mayacine Mar et Aliou Cissé, mardi dernier, dans ses bureaux privés, afin d'étudier cette question.

Publié par Monia inakanyambo editor