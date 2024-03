mercredi 20 mars 2024 • 222 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Convoqué pour la première fois en équipe nationale A, Mikayil Ngor Faye (19 ans) a donné ses impressions, ce mercredi sur FSF TV.

"Je suis très heureux et c'est toujours un plaisir de jouer pour le Sénégal. La convocation m'a trouvé au stade. J'avais un match ce jour-là. Lorsque j'étais dans les vestiaires, j'ai reçu un appel pour me dire que le coach (Aliou Cissé) allait m'appeler.



Quelques minutes après, le coach (Aliou Cissé) m'a appelé et on a parlé. Après il m'a souhaité bon match. A la fin du match, il m'a rappelé. Il m'a expliqué et après un membre du club (FC Barcelone) m'a appelé pour me dire qu'ils ont reçu un mail de l'équipe nationale pour une convocation.



Je n'ai pas eu peur. Je ne suis du genre à avoir peur. Je pense que j'ai fait mes preuves et tout ce qui arrive je le prendre comme une volonté divine.



Je suis là pour apprendre, m'améliorer car j'ai trouvé ici de grands joueurs. J'ai trouvé ici mes grand frères, j'apprends auprès d'eux. J'ai été bien accueilli ici et cela m'a surpris", a déclaré le jeune défenseur central au FC Barcelone.



Pour rappel, l'équipe du Sénégal joue deux matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin respectivement les 22 et 26 mars 2024 à Amiens (France).