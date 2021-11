vendredi 12 novembre 2021 • 672 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est un drame qui s’est produit à Podor ce vendredi. En effet, 3 collégiennes ont été mortellement fauchées par un véhicule de type 4x4 dont un pneu a éclaté. Le préfet de Ndioum, Matar Diop, explique ci-dessous.

«C’est vers 8 heures que nous avons été informés d’un accident à hauteur du village de Toundé Gallé dans la commune de Dodel. Il s’agit du dérapage d’un véhicule de type 4X4 prado venant de Dakar et allant vers Dodel dont le pneu a éclaté et le véhicule s’est déporté, heurtant un groupe d’élèves, malheureusement des jeunes filles en bord de l’autoroute. Le bilan fait 3 morts sur le coup et 4 blessés dont un grave, acheminés à l’hôpital de Ndioum.»